Амстердам, , 07:45 — REGNUM Число пациентов в реанимации в Нидерландах продолжает снижаться и 29 апреля почти достигло докризисного уровня. На 29 апреля в реанимации занято 1.207 коек, тогда как до коронакризиса общее число койко-мест в реанимации составляло 1.150.

Число коронапациентов в реанимации 29 апреля составило 804 человек, из которых 28 человек находятся в немецких больницах. В реанимации также находится 431 не-коронапациентов.

Председатель правления роттердамской больницы имени Эразма Эрнст Кюйперс отметил, что число коронапациентов в реанимации в ближайшее время будет и дальше снижаться. Вместе с тем он указал на то, что будет увеличиться число обычных пациентов. По его словам, это свидетельствует о постепенном возвращении реанимации к обычному режиму работы.