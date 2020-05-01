Оренбург, , 07:42 — REGNUM В Оренбургской области продлен режим самоизоляции до 11 мая. Губернатор Денис Паслер подписал соответствующий указ.

Однако происходит смягчение спецрежима. В частности, разрешена работа объектов розничной торговли, находящихся на территориях торгово-развлекательных комплексов, моллов и рынков. Деятельность возможна при условии, что у объекта имеется самостоятельный вход с улицы.

Напомним, на территории Оренбуржья в целях предотвращения распространения коронавируса с 25 марта не работают бассейны, аквапарк, спортивные центры, кинотеатры. С 28 марта объявлена нерабочая неделя: продолжили деятельность лишь организации, которые реализуют товары первой необходимости и занятые в сфере жизнеобеспечения. С 1 апреля в регионе введен режим обязательной самоизоляции граждан.