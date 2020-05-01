Амстердам, , 07:35 — REGNUM В первой четверти 2020 г. население Нидерландов выросло на 15.500 человек. Это около 8.500 человек меньше, чем за первую четверть 2019 г. Об этом 29 апреля сообщило Центральное статистическое бюро. По мнению исследователей, снижение роста отчасти объясняется коронакризисом.

В том числе из-за вспышки коронавируса смертность в первую четверть 2020 г. на 3.000 человек превысила рождаемость. В Центральном статистическом бюро высказали предположение, что в апреле смертность также окажется выше рождаемости.

Тем не менее в стране отмечается рост населения, что объясняется превышением числа въезжающих в страну над числом выезжающих из неё. Данный факт, похоже, также связан с коронавирусом. Предположительно речь идёт о возвращении на родину нидерландских экспатов.

В целом Центральное статистическое бюро прогнозирует снижение иммиграции, опять же в связи с коронавирусом. Однако окончательный вывод на этот счёт будет сделан лишь после поступления данных за апрель.