Москва, , 07:30 — REGNUM Часть российских военнослужащих, которые сейчас помогают в борьбе с коронавирусом Сербии, будет направлена на оказания подобной помощи Боснии и Герцеговине по запросу властей балканского государства, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Колонна в составе 5 единиц спецтехники должна выдвинутся из столицы Сербии в Боснию и Герцеговину 1 мая. В состав группы войдут две врачебно-сестринские бригады и четыре расчета подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля отряд российских военных, прибывший в Боснию и Герцеговину 9 апреля для поддержки в борьбе с коронавирусной инфекцией, завершил свою миссию.

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