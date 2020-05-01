Томск, , 07:19 — REGNUM На майские праздники необходимо соблюдать режим самоизоляции, сообщили ИА REGNUM 1 мая в администрации Томской области.

Об этой необходимости напомнил Роспотребнадзор. Томичи не должны посещать людных мест и устраивать встречи с близкими и знакомыми. В случае выхода из дома необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в Томской области было зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом.

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