Барнаул, , 07:19 — REGNUM Жительница Барнаула Евдокия Петровна Силина — знаменитая медсестра времен Великой Отечественной войны, вынесшая с полей войны не одну сотню раненых — получила помощь от офицеров следственного отдела по Ленинскому району города Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю.

Как поясняет официальный сайт ведомства, созвонившись с дочерью Евдокии Петровны, которая проживает совместно с ветераном, поинтересовались, в чем нуждаются женщины, и, купив необходимый набор продуктов, отвезли им домой. С соблюдением всех санитарных норм следователи лично убедились, что ветеран чувствует себя хорошо и вместе с дочерью находятся дома в режиме самоизоляции.

Евдокия Петровна родилась 8 сентября 1924 года в городе Калаче Воронежской области, встретила войну 16-летней девочкой в небольшом городке Бутурлиновка Воронежской области недалеко от Сталинграда.

Призывалась на фронт из родного города в войска связи, изъявив желание попробовать себя в медицине, так как с детства увлекалась биологией и химией. После быстрых шестимесячных курсов стала заниматься хирургией. Работала и училась у профессора Снигирева. С начала войны ей было присвоено звание сержанта, а войну знаменитая медсестра закончила уже старшим лейтенантом. Во время боевых действий три раза была ранена.

Одно из ранений получила под Москвой, когда приехала забрать раненных, чтобы отправить в глубокий тыл в Сибирь. Как только бойцов погрузили в вагоны, неожиданно началась бомбежка, в результате которой осколок от снаряда попал Евдокии Семеновне в голову. Однако долго лечиться не пришлось — сразу же отправилась на передовую. В качестве фельдшера участвовала в самых кровопролитных боях. А в последние дни войны воевала на 3-ем Украинском фронте, освобождала Вену, где и закончилась для нее война.

Евдокия Семеновна принимала участие в параде Победы с союзниками в Вене у дворца Марии Терезы, где и познакомилась со своим будущим мужем. Награждена двумя орденами Великой Отечественной войны, медалью Г.К. Жукова, юбилейными медалями за освобождение Сталинграда и к 50-летию Курской дуги. Уже в мирное время в 1948 году закончила фельдшерско-акушерское медицинское училище, а в 1967 году семья переехала в город Барнаул.

Евдокия Петровна работала фельдшером сначала на машине «Скорой помощи», а затем в больнице. Она удивительный человек — очень добрая и приветливая. Следователи пожелали здоровья ветерану и ее дочери, а также обещали обязательно приехать, как только женщины обратятся за помощью, ведь телефоны следователей им знакомы давно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

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