Нью-Дели, , 07:14 — REGNUM Почти две тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Индии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике достигло 35 043. Также за 30 апреля в стране 73 человека скончались от болезней, вызванных новым коронавирусом. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Индии достигло 1147.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля индийские власти отказались закупать у Китая около 500 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса нового типа, сославших на их якобы неисправность. Китайская сторона уже назвала это решение безответственным и несправедливым.

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