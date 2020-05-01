Якутск, , 07:41 — REGNUM Создатель исторического музея в Нерюнгри Якутии, народный депутат республики Александр Кошуков много лет собирает коллекцию знамён советской эпохи. Один из последних экспонатов он увидел на «блошином» рынке в Москве.

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На рынке в Измайлово он обнаружил переходящее Красное Знамя Якутского обкома ВЛКСМ. Он приобрёл его, считая, что место этому раритету не на столичной барахолке, а в Якутии.

«Ярко-красное, тяжёлое, сделанное из бархата с жёлто-золотистой бахромой, советское знамя вызывает большой интерес посетителей музея Александра Кошукова», — пишет Sakhalife.

В музее коллекционера более ста знамен из советской эпохи. Большинство — преходящие красные знамена, которые вручались трудовым коллективам за победу в социалистическом соревновании. Есть и настоящие боевые знамена — наиболее ценные раритеты в этой уникальной коллекции.

У каждого знамени своя увлекательная история. Кошуков старается спасти в первую очередь раритеты, связанные с историей Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям предложили съесть святыни Великой Отечественной войны и организовали акцию к празднованию Масленицы в Кропоткине Краснодарского края. Были сделаны композиции из блинов, икры и прочего продовольствия, выложенного в виде гвардейской ленты, Вечного огня, Красной звезды, ордена Отечественной войны, Знамени Победы.