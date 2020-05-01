Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM Первомай символизирует определяющую ценность труда, который является основой успешного развития общества, а также укрепления экономики страны и повышения качества жизни населения. Об этом в своём поздравлении с праздником заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«Мы любим этот праздник за созидательный настрой, энергию добра, весеннее тепло и обновление», — отметил чиновник.

Он также добавил, что Свердловская область гордится как крепкими трудовыми традициями, так и настойчивыми, талантливыми и целеустремленными уральцами, которые создают основу процветания и благополучия родного края.

Как сообщало ИА REGNUM, Первомай в 2020 году отмечается в режиме онлайн. Причиной стала пандемия COVID-19.