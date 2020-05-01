Абакан, , 06:38 — REGNUM В Хакасии за сутки подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 мая в республиканском правительстве.

Уточняется, что 13 случаев зафиксированы в очагах медучреждений, также заболел медработник скорой помощи Абакана. Ещё один случай — «завозной» из Москвы, в двух случаях COVID-19 подтвердился у пациентов с пневмонией. Остальные — семейные и служебные контакты.

Всего по состоянию на 1 мая в Хакасии подтверждено 257 случаев заражения коронавирусом, в том числе 22 человека уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались семь пациентов с коронавирусом.

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