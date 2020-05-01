Челябинск, , 06:29 — REGNUM Текущая ситуация с пандемией коронавируса проверяет всех нас на прочность. Об этом в своём первомайском поздравлении заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Он поблагодарил земляков, которые своим ежедневным трудом, взаимовыручкой и высоким профессионализмом помогают Челябинской области одолеть трудности, сохранить социально-экономический потенциал, а также освоить новые сферы деятельности и приумножить трудовые традиции.

«Наш регион, где люди любят и умеют работать, строят свою жизнь упорным и честным трудом, обязательно будет процветающим», — уверен чиновник. И желает гражданам, чтобы все их начинания приносили достойные плоды. Также он пожелал землякам здоровья, благополучия и счастья.