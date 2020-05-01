Петропавловск-Камчатский, 1 мая 2020, 06:29 — REGNUM На Камчатке продолжает расти количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 1 мая выявлено 16 новых заражений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Общее число заражений на 1 мая составило 281 случай.
Все зараженные госпитализированы, их контактные лица выявлены и находятся под наблюдением медиков.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в регионах Дальнего Востока выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом.