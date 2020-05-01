Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Пассажиров международных рейсов, вылетающих в Соединенные Штаты, могут начать проверять на наличие коронавируса нового типа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиоведущему Дэну Окснеру.

«Я считаю, что желающим путешествовать нужно при посадке на борт быть уверенными в отсутствии угрозы заражения», — заявил он.

По мнению Помпео, до изобретения вакцины против коронавирусной инфекции всех пассажиров должны проверять на наличие SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в попытках скрыть информацию о распространении коронавирусной инфекции. По его словам, Вашингтон должен привлечь к ответственности всех виновных, в нанесении ущерба мировой экономике.