Пекин, , 05:51 — REGNUM Выручка сектора программного обеспечения Китая за первый квартал года снизилась на 6,2% в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Выручка достигла 1,4 трлн юаней (около $198 млрд), сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Падение, тем не менее на 5,4 процентных пункта оказалось меньше, чем за первые два месяца года.

В частности, выручка от продуктов в сфере программного обеспечения и информационных услуг упали на 10.2% и 2,3% соответственно в годовом исчислении. Прибыль также резко упала на 13,1% в годовом исчислении до 166,7 млрд юаней в первом квартале против 11,8% падение с января по февраль.

Экспорт сектора снизился на 13,2% в годовом исчислении до $9,6 млрд. Министерство связывает такое резкое падение с эпидемией нового коронавируса. В секторе было занято 6,56 млн человек за указанный период, что на 1,7% больше в годовом исчислении, однако их средняя платёжеспособность упала ан 2,7%.