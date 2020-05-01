Ухань, Китай, , 05:40 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая уже в течение 27 дней подряд не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Таким образом, провинция из некогда эпицентра эпидемии превратилась чуть ни не в самое «чистое» от инфекции место по всей стране. Ни одного нового случая заболевания здесь не выявлено с 4 апреля.

Всего же в регионе подтвержден 631 бессимптомный носитель инфекции. Все эти люди находятся под наблюдением медиков. Их число выросло на 19 за прошедшие сутки и еще 11 человек были выпущены из-под карантина.

Всего в регионе подтверждено 68 128 случаев заболевания COVID-19 за все время эпидемии. Из них 50 333 случая пришлось на столицу региона город Ухань.