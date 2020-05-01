Пекин, , 05:30 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория продлила «желтый» уровень предупреждения в связи с густым туманов, который окутал прибрежные морские районы и некоторые районы центральных и юго-западных регионов страны, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Густой туман уже повлиял на прибрежные воды Ляодунского полуострова и Шаньдунского полуострова, а также провинций Чжэцзян и Фуцзянь вместе с районами Бохайского пролива и Жёлтого моря, сообщили национальной метеорологической обсерватории КНР.

Видимость в затронутых районах снижена до менее одного километра. В обсерватории также отметили, что водители должны замедлить скорость перемещения по трассам, в то время как аэропорты и скоростные шоссе, а также порты должны предпринять все необходимые меры предосторожности.