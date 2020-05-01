Сеул, , 05:24 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки подтверждено в Южной Корее, их общее количество выросло до 10 774, сообщается 1 мая на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

При этом выздоровели 9 072 пациентов. Также сообщается, что количество летальных исходов среди больных с COVID-19 достигло 248 человек после смерти за последние 24 часа еще одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля стало известно, что впервые с начала вспышки коронавируса в Южной Корее за одни сутки не было выявлено новых случаев инфекции внутри страны.

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