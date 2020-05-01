Харбин, Китай, , 05:24 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Все заболевшие ранее были носителями вируса, у которых заражение протекало бессимптомно. При этом, ни одного нового «импортного» случая заболевания инфекцией в регионе выявлено за последние сутки не было.

Всего в провинции было зафиксировано 558 внутренних случаев заболевания COVID-19, а также 386 привнесённых из-за рубежа. Еще восемь бессимптомных случаев подтверждено в регионе.