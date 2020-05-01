Петропавловск-Камчатский, 1 мая 2020, 05:31 — REGNUM Врио главы Камчатки Владимир Солодов позвал жителей региона на виртуальный Первомай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Владимир Солодов сообщил, что в условиях самоизоляции к праздничному шествию 1 Мая можно присоединиться только виртуально. Он пригласил камчатцев на сайт акции. Там можно ознакомиться с выступлениями и поздравлениями руководителей министерств и ведомств региона. На сайте акции врио губернатора поздравил жителей региона с праздником.
Как сообщало ИА REGNUM, в режиме самоизоляции россияне празднуют Первомай виртуально.