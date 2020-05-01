Гонконг, Китай, , 05:15 — REGNUM Власти Китая отчитались о заболеваемости COVID-19 за пределами материковой части страны, передает 1 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено в общей сложности 1037 больных COVID-19, включая четырех погибших. В САР Макао выявлено 45 подтвержденных случаев. На Тайване подтверждено всего 429 заболевших, включая шестерых погибших.

Больницы Гонконга покинули уже 846 выздоровевших пациентов, в Макао вылечились 35 человек и еще 322 победили инфекцию на Тайване. Напомним, что в Китае всего выявлено 82 874 заболевших COVID-19.