Ухань, Китай, , 05:10 — REGNUM Ни одного бессимптомного случая заражения новым коронавирусом, выявленных в Ухане, столице провинции Хубэй центральной части Китая, не перерос в COVID-19 за последние три недели после снятия 76-дневной блокады города, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

С 8 по 29 апреля более 1,03 млн нуклеиновых тестов было проведено в столице Хубэя городе Ухане. Было выявлено 499 бессимптомных случаев заражения, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения города. В то же самое время, ни один из 2250 человек, контактировавших с бессимптомными заразившимися, не заболел.

Как сообщало ИА REGNUM, за пришедшие сутки в Китае было выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19, из которых половина — «импортные». Общее число заболевших в стране достигло 82 874 человек.