Бразилиа, , 04:59 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару обязан обнародовать в течение 48 часов результаты тестов на коронавирус, которые он ранее проходил. Такое постановление вынес федеральный суд в бразильском городе Сан-Паулу, 30 апреля сообщает портал G1.

В случае неисполнения судебного решения на Болсонару ежедневно будет накладываться штраф в размере 5 тыс. реалов ($911).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Позже президент допустил, что мог заразиться коронавирусом уже после сдачи теста.

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