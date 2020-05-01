Мехико, , 04:55 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Мексике скончались 1859 человек с начала пандемии, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Сообщается, что только за 30 апреля в стране скончались 127 пациентов с COVID-19. Также за сутки в стране было выявлено более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных заражений коронавирусом нового типа в Мексике достигло 19 224.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля граждане Мексики оценили действия правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно данным соцопроса, 73% жителей страны поддержали инициативу продлить карантинные ограничения до конца мая.

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