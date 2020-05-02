Война: завершён штурм Берлина. Радио REGNUM
Москва,
2 мая 2020, 03:00 — REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 2 мая: завершён штурм Берлина.
2 мая 1945 года силы 1-го Белорусского фронта при поддержке 1-го Украинского фронта и Днепровской военной флотилии овладели Берлином.
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