Токио, , 04:39 — REGNUM Правительство Японии примет решение по вопросу продления режима чрезвычайной ситуации в стране 4 мая, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

Источники отмечают, что перед этим японские власти выслушают мнение экспертов правительства и обсудят этот вопрос на заседании страны. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продление режима ЧС в стране. Также в пользу режима ЧС высказывались и губернаторы японских префектур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утверждалось, что японское правительство может продлить на месяц действие режима ЧС в стране.

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