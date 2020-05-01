Владивосток, 1 мая 2020, 04:27 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Всего на 1 мая в Приморском крае зарегистрировано 430 больных с коронавирусом.
Утром 1 мая из больниц выписали 21 пациента, победившего коронавирусную инфекцию. Общее количество выздоровевших — 61 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, студенты-медики в Приморье помогают врачам в борьбе с коронавирусом.