Владивосток, , 04:14 — REGNUM Студенты-медики в Приморье помогают врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре по мониторингу коронавируса.

Читайте также: Россия и коронавирус: сидим дома до 11 мая — все новости

Количество вызовов врачей на дом в связи с эпидемией увеличилось в среднем в три раза. Студенты-медики предложили свою помощь в обследовании новых заболевших.

В Приморье в рамках школы медицинских волонтёров был организован курс спецподготовки, который прошли 20 студентов Школы биомедицины ДВФУ.

Студенты-волонтёры активно помогали в шести медучреждениях Владивостока.

Ребята брались за любую работу: термометрию, дезинфекцию, ведение документации, осмотр пациентов вместе с ординаторами и врачами, помощь младшему и среднему медперсоналу, доставка лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения коронавирусом в Приморье. Отмечается снижение на 10%.