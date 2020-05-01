Пекин, , 03:59 — REGNUM Всего 32 пациента, переболевших COVID-19, были выписаны из госпиталей на материковой части Китая, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 642 человека уже победили инфекцию по всей стране за все время эпидемии. Все они выписаны из клиник. Общее число заболевших в стране достигло 82 874 человек, из которых 4633 не пережили болезнь.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено 12 вновь заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, из которых шесть случаев — местные и еще столько же — импортные.

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