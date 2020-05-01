Пекин, , 03:53 — REGNUM На материковой части Китая выявлено еще шесть «импортных» случаев заболевания COVID-19, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Общее число «импортных», то есть привнесённых из-за рубежа случаев в Китае достигло 1670 за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Всего 505 человек продолжают получать лечение в госпиталях страны, из них семь — в тяжелом состоянии. Смертей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19. Оставшиеся шесть приходятся на провинцию Хэйлунцзян и Внутреннюю Монголии на границе с Россией.

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