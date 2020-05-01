Пекин, , 03:49 — REGNUM В Китае выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19 на материковой части страны за прошедшие сутки, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, из общего числа случае, шесть являются привнесенными из-за рубежа, остальные шесть — местные. Из них пять выявлено в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и еще один во Внутренней Монголии.

Еще три случая подозрения на заболевание выявлено в Шанхае. Все они являются «импортными». Смертей от опасной инфекции в стране за прошедшие суки не выявлено, сообщили в комиссии.