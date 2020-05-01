Лхаса, Китай, , 03:45 — REGNUM Национальной парк горы Джомолунгма (Эверест) в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая вновь открывается для посетителей после вынужденной приостановки работы из-за эпидемии COVID-19, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Парк начинает работу с 1 мая — первого дня пятидневных выходных в Китае по случаю Дня Весны и Труда. Парк, являющийся национальной туристической достопримечательностью класса «4А», расположен в уезде Тингри городского округа Шигадзе. Здесь расположены смотровые платформы, которые позволяют разглядеть пять горных вершин высотой более 8000 метров.

Туристам тем не менее не разрешено заходить в центральную зону Национального природного заповедника горы Джомолунгма перед лагерем вокруг монастыря Ронгпо. Туристы также должны придерживаться правил экологической защиты.

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