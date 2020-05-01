Пекин, 1 мая 2020, 03:38 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая призвала наиболее сурово карать за преступления против прав несовершеннолетних для обеспечения надлежащего разрешения подобного рода уголовных дел, сообщает 30 апреля агентство Сниьхуа.
Согласно новому документу, выпущенному прокуратурой и обнародованному 30 апреля, недопустимы задержки с выдачей разрешения на арест обвиняемых в совершении преступлений против несовершеннолетних.
Документ также требует усилить надзор за ходом судебных разбирательств в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также обеспечить должное вынесение обвинительного приговора после разбирательств.