Пекин, , 03:30 — REGNUM Число рабочих мигрантов в Китае из сельских районов страны достигло 290,77 мл человек в 2019 году, что на 2,41 млн больше, чем годом ранее, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальном бюро статистики КНР, средний возраст рабочих мигрантов составил 40,8 года, что на 0,6 года больше, чем годом ранее. Рабочих мигрантов старше 50 лет насчитывается 24,6% от общего их числа.

В то же самое время средний месячный доход рабочих меганитов вырос на 241 юань (около $34,15) до 3962 юаней, а их средняя жилая площадь на душу увеличилась на 0,2 кв. метра до 20,4 кв. метров в прошлом году.