Пекин, , 03:22 — REGNUM Китай начал призыв в армию сразу первого и второго полугодия, сообщили военные власти страны, передает 30 апреля агентство Синьхуа.

Одобренный Госсоветом КНР и Центральным военным советом, первый годовой призыв был отложен в связи с эпидемией нового коронавируса в стране и будет по времени пересекаться со вторым призывом, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны КНР У Цянь.

Набор продлится до 15 августа, сообщил У, добавив, что все желающие могут подать заявку через портал www.gfbzb.gov.cn. Онлайн-регистрация для женщин должна стартовать в конце июня. Китай поменял, напомним, подход к рекрутированию новобранцев в армии с одного раза в год на два раза в год с 2020 года.