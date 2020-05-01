Пекин, , 02:58 — REGNUM В столице Китая городе Пекине не наблюдалось ни одного нового случая заболевания COVID-19 в течение 14 дней подряд, сообщили 30 апреля в правительстве города.

Пресс-секретарь муниципального правительства Пекина Сюй Хэцзянь рассказал на пресс-конференции, что в китайской столице не наблюдается ни роста числа подтвержденных случаев заболевания, ни числа подозрений на заболевание, ни бессимптомных случаев течения заражения.

В городском районе Чаоян, который ранее считался зоной высокого риска заболевания COVID-19 в связи с целым рядом кластерных случаев заболевания, теперь уровень угрозы понижен до низкого. Понижен с первого до второго уровень угрозы в самом Пекине.