Каир, , 03:17 — REGNUM Из Каира в Москву на 1 мая запланирован рейс национальной авиакомпании EgyptAir, который должен забрать оставшихся в России египтян и привезти в Москву застрявших в Египте из-за коронавируса граждан России. Об этом консульский отдел посольства России в Египте 30 апреля сообщает на своей странице в Facebook.

Посольство обращает внимание, что приобрести билеты придётся всем гражданам России, включая тех, у кого уже есть билеты российских авиаперевозчиков. Последнее обусловлено тем, что рейс осуществляется египетской компанией, которая определила стоимость билета в $600.

Запись на рейс осуществляется через портал «Госуслуги». Воспользоваться им смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых близлежащих территорий. Для жителей других регионов возможность вылета будет рассматриваться персонально, с учётом гуманитарных обстоятельств.

По информации портала Al Youm Al Sabia, всего перевозчиком запланированы четыре рейса. Помимо Москвы, компания направит самолёты за соотечественниками в Вашингтон, а её дочерняя AirCairo — в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, вывозной рейс для граждан России с тайского Пхукета в Россию перенесли на сутки. Вылет рейса № AFL275 состоится только 2 мая в 12:40 по местному времени.

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