Пекин, , 02:18 — REGNUM Более 117 внутренних пассажирских поездок ожидается во время пятидневных майских праздников в Китае, сообщили 30 апреля в Министерстве транспорта КНР.

Короткие межпровинциальные поездки на частных автомобилях станут самым распространенным способом перемещения, отметил представитель министерства У Чуньгэн. Ежедневный железнодорожный пассажиропоток с 1 по 5 мая, как ожидается, достигнет 5 млн человек, что составляет лишь треть от уровня аналогичного период 2019 года.

Число ежедневных автодорожных поездок на праздники должно досягнуть 17,98 млн. Ожидается, что 450 тыс. пассажиров воспользуются водным транспортом в день за время праздников, что составляет лишь половину показателя 2019 года. Число авиапассажиров в день снизится на 33,2% в годовом исчислении за пять дней выходных до 580 тыс. человек.