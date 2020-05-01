Пекин, , 02:13 — REGNUM Столичная библиотека Китая и Художественный музей при Пекинской академии искусств вновь открываются для гостей Пекина 1 мая, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Популярные культурные места станут доступны для туристов и жителей города в первый день майских праздников, в то время как остальные общественные библиотеки и галереи будут открываться постепенно, исходя их частных обстоятельств, сообщили в Пекинском муниципальном бюро культуры и туризма.

Общественные библиотеки и художественные галереи внедрят также системы бронирования билетов в реальном времени, в то время как число посетителей в часы работы будет жестко контролироваться.

Онлайн-бронирование билетов требуется для посещения Столичной библиотеки и Художественного музея при Пекинской академии искусств, которые принимают 800 и 200 посетителей в день соответственно. Гостям без предварительной регистрации вход строго закрыт.