Лима, , 01:57 — REGNUM Решение освободить из тюрьмы на особых условиях экс-кандидата в президенты Перу и дочь бывшего президента страны Кейко Фухимори принял Второй уголовный апелляционный суд республики, 30 апреля сообщила адвокат заключенной Джулиана Лоза в своем Twitter.

Фухимори должна выплатить государству 70 тыс. солей ($21 тыс.) в качестве залога в течение пяти дней. Каждый месяц подсудимая будет отмечаться в специальной службе. Фухимори также запрещено покидать город проживания.

Ранее она опубликовала пост в соцсети Facebook, в котором попросила власти защитить заключенных и сотрудников тюрем от распространения нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Кейко Фухимори обвиняется перуанским правосудием в отмывании денег. В октябре 2018 года она была заключена под стражу. В апреле 2020 года закончился срок ее предварительного содержания.

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