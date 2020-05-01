Каир, , 01:44 — REGNUM Новых 269 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Египте за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных заражений SARS-CoV-2 в стране достигло 5537. Также от осложнений COVID-19 за сутки в Египте скончались 12 человек. Общее количество жертв с начала пандемии достигло 392.

В египетском минздраве добавили, что от коронавирусной инфекции в стране уже вылечился 1381 человек. В настоящее время египетские врачи пробуют лечить COVID-19 путем переливания плазмы.

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