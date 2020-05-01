Морони, , 01:34 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на Коморских островах, заявил президент страны Азали Ассумани в ходе обращения к народу.

Первым пациентом оказался 50-летний гражданин страны.

«Пациент был направлен в местную больницу 23 апреля с кашлем, болью в горле, повышенной температурой тела и с трудностями при дыхании», — заявил президент Коморских островов.

Ассумани добавил, что состояние заболевшего постепенно улучшается. В настоящее время выясняются контакты зараженного. Также президент Коморских островов распорядился закрыть границы государства и школы в качестве мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.