Москва, , 01:39 — REGNUM Послы в России трёх европейских стран — Германии, Геза Андреас фон Гайр, Австрии, Йоханнес Айгнер и Швейцарии, Ив Россье — передали для наиболее пострадавших от нового коронавируса жителей Москвы средства индивидуальной защиты и продукты питания. Об этом посольство Германии сообщает 1 мая на своей странице в Facebook.

В заявлении дипломатического представительства говорится о том, что благотворительная помощь будет передана нуждающимся через Мальтийскую службу помощи «которая в настоящее время поддерживает четыре тысячи московских семей».

Уточняется, что помощь была собрана сотрудниками посольств. На её приобретение также пошли средства, которые были получены на рождественском базаре, проведённом в посольстве Германии в декабре.

В сообщении говорится, что дипломатам важно «быть с людьми и в добрые, и в трудные времена… проявить солидарность с жителями города, в котором мы живем и работаем».

Также послы выразили признательность благотворительному фонду «Мальтийская служба помощи» за содействие.