Бразилиа, , 01:22 — REGNUM 85 380 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Бразилии, 30 апреля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 78 162 случаях инфицирования SARS-CoV-2.

Кроме того, число летальных исходов при заболевании COVID-19 достигло 5901. При этом 35 935 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля властями Бразилии был продлен запрет на прилет в страну для иностранных граждан.

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