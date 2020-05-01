Красногорск, , 01:12 — REGNUM Правозащитный центр «Единой России» проверит законность строительства гостиницы на территории масштабного братского захоронения в Московской области

Представители Правозащитного центра обратились губернатору Московской области Андрею Воробьеву и прокурору региона Сергею Забатурину с просьбой проверить информацию о планируемом строительстве гостиничного комплекса и проведении раскопок на территории братского захоронения «Налепина дача» в Московской области, где захоронено около 1000 солдат Великой Отечественной войны.

«В 2019 году государственная историко-культурная экспертиза показала необходимость включения этого захоронения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Музей отечественной военной истории обратился в Истринскую администрацию с предложением обустроить захоронение рядом с селом Падиково ко Дню Победы, после чего выяснилось, что территория находится в частной собственности, а в документах вместо 1000 солдат числится всего 9», — рассказал сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов.

Также сообщается, что собственник участка уже провел незаконные раскопки.

«По имеющейся информации, после окончания карантина в связи с пандемией коронавируса собственник планирует застройку на месте захоронения. Мы просим губернатора и прокуратуру уделить особое внимание данному объекту. Сотрудники Музея сообщают, что перезахоронение солдат собственником участка не планируется. Фактически, он планирует строить гостиницу «на костях». Подобное отношение к братской могиле воинов, которые отдали свои жизни во времена Великой Отечественной войны, возмутительно. Особенно в год 75-летия Победы», — заключил Михаил Старшинов.