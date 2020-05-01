Скопье, , 07:38 — REGNUM 30 апреля в министерстве здравоохранения Северной Македонии сообщили, что за последние сутки в стране было проведено 386 обследований на коронавирус, в результате которых было выявлено 23 новых случая заражения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в стране выявлено 1465 случаев заражения. 738 пациентов уже излечились.

За 30 апреля в Северной Македонии было зафиксировано четыре смерти пациентов с коронавирусом. Всего летальным исходом завершились 77 случаев заражения.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче в тот же день анонсировал постепенное смягчение мер по ограничению свободы передвижения граждан.

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