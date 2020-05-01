Вена, , 00:40 — REGNUM В Австрии с 1 мая смягчается режим самоизоляции, введенный 16 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С этого дня жителям Австрии разрешат покидать свои дома и перемещаться по улицам с соблюдением всех санитарных норм.

Теперь австрийцам разрешено выходить на улицу, однако по-прежнему в стране действуют правила соблюдения дистанции в общественных местах в один метр, а также запреты на проведение массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, о решении снять ряд ограничений еще 28 апреля объявил глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер. По его словам, эпидемиологическая обстановка в стране налаживается, поэтому и вводится ряд послаблений для режима самиозоляции. Предполагается, что с 15 мая в Австрии откроются рестораны, а с 29 мая — гостиницы.

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