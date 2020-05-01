Приштина, , 07:39 — REGNUM 30 апреля министр здравоохранения Косово Арбен Вития сообщил, что в результате обследования на территории страны было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. При этом 22 пациента были признаны выздоровевшими.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего на территории страны выявлено 806 случаев заражения. 271 пациент уже одержал победу над заболеванием. 22 случая заражения завершились летальным исходом.

Уже четвертый день подряд число новых случаев заражения меньше числа выздоровевших. Тем временем министерство здравоохранения Косово анонсировало постепенное ослабление карантина в крае.

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