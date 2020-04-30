Оттава, , 23:59 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом в Канаде достигло 52 056, сообщили 30 апреля в канадском минздраве.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Квебеке. Общее количество летальных исходов среди инфицированных вирусом SARS-CoV-2 пациентов в Канаде достигло 3082.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порог в 52 тысячи заражённых коронавирусом преодолён в Канаде за последние сутки.

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