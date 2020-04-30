Ташкент, , 23:52 — REGNUM Число выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Узбекистане достигло 2039, сообщили 30 апреля в минздраве страны.

В стране зарегистрировано ещё 22 заразившихся. Общее число излечившихся достигло 1133, девять человек умерли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане за нарушение карантинных мер уже выписано штрафов на сумму $4,53 млн.

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