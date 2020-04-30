Москва, , 23:51 — REGNUM Отключение отопления в домах Москве запланировано на 6−7 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Через несколько дней, примерно 6−7 мая, мы отключим отопление», — сказал он в интервью «Российской газете».

Бирюков отметил, что несмотря на ограничительные меры, введённые из-за эпидемии коронавируса, подготовка к новому отопительному периоду не останавливается, в противном случае город может «качественно не пройти» зиму.

В настоящее время коммунальщиками уже ведётся подготовка к следующему сезону тепловых, водных и энергетических магистралей, а также всех станций перекачки и генерации тепла и электроэнергии, отметил чиновник.